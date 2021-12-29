محافظ الدقهلية يكرم ذوى الهمم من أبناء المحافظة تحت شعار قادرون باختلاف

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم الذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده ، والذي أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تكريم ذوي الهمم أصحاب النماذج المتميزة من أبناء المحافظه في المجالات المختلفة تحت شعار ( قادرون باختلاف ) بالصالة المغطاة باستاد المنصوره الرياضي ، بحضور اللواء دكتورة هبة ابوالعمايم مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.

كما أكد " مختار " علي أننا جميعاً نفتخر ونعتز جميعاً بأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصه لما حققوه ووصلوا إليه من إنجازات غير مسبوقه في مختلف المجالات الرياضية والفنية مما يؤكد علي القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وامكانياتهم غير المحدودة علي مواجهة التحديات وتجاوزها ، مما يدفعنا جميعاً إلى بذل الغالي والنفيث في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم الكامنة.

وقال " المحافظ " خالص الشكر والتقدير والعرفان لكل أباء وأمهات أبنائنا من ذوي الهمم لما قدموه ومازالوا يقدمونه لهم من رعاية واهتمام ويبذلون كل ما هو غالي ونفيث من أجلهم ويسهمون من خلال ذلك بشكل كبير في رفع شأن هذا الوطن وبناء نهضته.

وافتتح "مختار" معرض المنتجات اليدويه لذوي الهمم وتفقد المعرض وأكد علي دعمه المستمر لهم وإقامة معارض متعددة لعرض منتجاتهم.

وشاهد " المحافظ " الفقرة الرياضية لذوي الهمم في السباحه وقام بتكريم كافة المشاركين ، كما شاهد عدد من العروض الفنية المختلفة التي أقيمت خلال الاحتفالية .

وفي نهاية الاحتفالية قام " محافظ الدقهلية " ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي بتكريم عدد من ذوي الهمم من النماذج المشرفة والمتميزة والتي تحدت كافة الصعاب .

وعلي هامش الاحتفالية تفقد " المحافظ " الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كرونا ووجه بتوعية المواطنين بضرورة تلقي اللقاح حفاظا علي حياتهم وحياة الجميع .

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والقدرات الخاصه وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.