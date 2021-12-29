حبس أب ونجله قتلا جارهما لخلافات الجيرة بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة قسم أول الزقازيق برئاسة أحمد دياب، مدير النيابة وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس أب ونجله، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإشتراك فى قتل جارهم بسبب خلافات الجيرة، وامرت بضبط وإحضار المتهم الثالث.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث مشاجرة بعزبة الحريرى دائرة قسم أول الزقازيق، بين طرف أول " على ع ع ال " 23 عاما حاصل على دبلوم صنايع وصديقه " محمد س ال" 25 عاما،وطرف ثانى" عبد الرازق ز م ال " 63 عاما بالمعاش ونجليه " أكرم " 25 عاما حفار، و" أدهم " 20 عاما عامل بسبب خلافات بينهم.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط قسم أول الزقازيق مقتل " على" من الطرف الأول متأثرا بإصابته بطعنات وطلق خرطوش بالكتف الأيسر وجرح قطعى بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى متأثرا بإصابته وتمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق من ضبط الأب ونجله" أكرم" الذى قام بإطلاق الخرطوش على المجنى عليه وجارى ضبط " أدهم" و"على" من الطرف الأول، وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22740 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2021.

بالعرض على النيابة طلبت إنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.