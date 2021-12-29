اليوم السابع
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تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:45 م
تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي نحو 497 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753.493 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 11898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4696 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.
 

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