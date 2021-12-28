اليوم السابع
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:50 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي نحو 3.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.996 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4703 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.
 

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