5 أخطاء تقوم بها عند محاولتك خفض ضغط الدم..تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

يعانى ملايين الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولا يدرك كثير من الأشخاص أنهم مصابون به، ولكن لحسن الحظ هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تحسين أرقامك، وفى السطور القادمة سنوضح 5 طرق يمكنك من خلالها مساعدة نفسك أو تصحيح السلوك الذي يبدو بريئًا للتأكد من أنك تفعل كل ما في وسعك للعناية بقلبك، ولا يتضمن أي منها صالة ألعاب رياضية، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".



1. عدم معرفة أرقامك

يمكن أن يساعد فحص ضغط الدم بانتظام في إعدادك للنجاح وزيادة وعيك ومساعدتك على اتخاذ تدابير وقائية، معظم الأشخاص لا يدركون أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم ، مما يجعل من المستحيل عمليا إجراء أي نمط حياة احترازي أو تغييرات غذائية لتحسين صحتهم.

يمكن أن يمنحك التوقف في الصيدلية لقياس ضغط الدم أو الحصول على جهاز ضغط الدم للاستخدام المنزلي راحة البال التي تحتاجها أو يساعدك في اتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر.

2. عدم شرب كمية كافية من الماء

شرب الكثير من الماء يمكن أن يرفع ضغط الدم ، لكن يمكن أن يصاب بالجفاف أيضًا ، لذلك عليك أن تجد طريقة للحفاظ على توازن صحي مع ما تشربه.

3. الأكل في وقت متأخر من المساء

نحن نتفهم أن وجبات العشاء المبكرة لن تحدث دائمًا ، ولكن جعل تناول الطعام مبكرًا قد يساعد في تحسين ضغط الدم لديك، وجدت دراسة صادرة عن جمعية القلب الأمريكية أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل (بعد الساعة 6 مساءً) ليس فقط يزيد من مخاطر السمنة ، ولكن أيضًا استهلاك 30٪ أو أكثر من السعرات الحرارية بعد الساعة 6 مساءً كان مرتبطًا بزيادة 23٪ في ارتفاع ضغط الدم.

4. الإكثار من تناول الملح

الإفراط في تناول الصوديوم ليس مفيدًا لضغط الدم، من المؤكد أن الدجاج المشوي والخضروات صحية ، ولكن في كثير من الأحيان تقوم المطاعم بتحميل الأطعمة بالملح للنكهة ، وبالتالي قد لا تكون صحية كما كنت تعتقد في البداية، على سبيل المثال: وعاء كبير من حساء الدجاج يمكن أن يحتوي على أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم يوميًا (2300 مجم) في وجبة واحدة! تحتوي الوجبات المجمدة أيضًا على مستويات صوديوم تتراوح بين 700 و 1800 مجم لكل وجبة.

5. عدم التعرض لأشعة الشمس

نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية دراسة قائمة على الملاحظة حللت ما يقرب من 46 مليون قراءة لضغط الدم من 342 ألف مريض في 2200 عيادة لغسيل الكلى ، ووجدت أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية كان مرتبطًا بانخفاض ضغط الدم الانقباضي، لم يكن الباحثون متأكدين تمامًا من السبب ، لكن الخروج من المنزل له الكثير من الفوائد الأخرى أيضًا .

يمكن أن يساعدك الخروج في الشمس على التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، فقد يكون 10-30 دقيقة يوميًا كافيًا في الصيف ، قد يكون المشي أو الجري بالخارج مفيدًا للغاية ، لأن الحركة تساعد في ضغط الدم أيضًا.