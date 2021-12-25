نصائح الخبراء لتفادى زيادة الوزن فى فصل الشتاء

كتب مروة هريدى

يرتبط فصل الشتاء بالرغبة الشديدة في تناول الطعام والحلويات بسبب الطقس البارد، نظرًا لأن الطعام يحترق ليمنحنا الطاقة ويمنحنا الدفء عن طريق إطلاق الحرارة في الجسم، لذلك فإن الشتاء يتميز بزيادة الشهية، وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن يصبح من الصعب تحقيق عجز في السعرات الحرارية، حيث تؤدي الظروف الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة وقلة ممارسة الرياضة مما يعني زيادة استهلاك السعرات الحرارية مقارنة بالكمية المحروقة، وهذا بدوره يسهل زيادة الوزن والحاجة إلى الراحة من خلال الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أسباب صعوبة إنقاص الوزن في الشتاء؟

أشار أخصائيو التغذية إلى أن الكسل عامل آخر يساهم في زيادة الوزن في الشتاء، حيث إن الخروج في نزهة والمشى في الشتاء يبدو أمرًا صعبًا، وبالتالي نفضل العزل في المنزل دون القيام بأى نشاط بدنى وتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوى على سعرات عالية لينتهى بنا الأمر إلى اكتساب المزيد من الكيلو جرامات.

ماذا نفعل للحفاظ على الوزن في الشتاء؟

يعد تخصيص السعرات الحرارية وفقًا لروتينك لفقدان الوزن أمرًا مهمًا للغاية إذا كنت ترغب في تحقيق الوزن المستهدف، يعد اقتطاع 500 سعرة حرارية من إجمالي متطلبات الفرد من السعرات الحرارية أمرًا ضروريًا للحفاظ على وزن وجسم صحيين، إذا كنت بحاجة إلى 1500 سعرة حرارية كل يوم، فإن الاستقرار على 1000 سعرة حرارية سيفي بالغرض.

ما يجب تجنبه؟

قد يكون تحقيق نقص في السعرات الحرارية أمرًا صعبًا في الشتاء، لذلك لا ينصح بتقليل الكثير من السعرات الحرارية وتجويع نفسك أو تقييدها، فقد يؤدي تقليل الكثير من السعرات الحرارية إلى الخمول نتيجة انخفاض مستويات الطاقة مما قد يعيقك عن القيام بالأشياء المهمة الأخرى على مدار اليوم.

لذلك فإن القيام بالتمارين المعتدلة واتباع نظام غذائي صحى ومنظم قد يصنع العجائب حتى خلال فصل الشتاء إذا كنت تضع كل هذه العوامل في الاعتبار لإنقاص وزنك.