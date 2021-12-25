فوائد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.. تحمى الخلايا من التلف وتقلل الالتهاب

كتبت مروة هريدى

اكتسبت مضادات الأكسدة شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، نظرًا لفوائدها الصحية والتى أبرزها تأخير تلف الخلايا، وبينما تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة يمكن أن تقلل الالتهاب فى الجسم، لا يزال من غير الواضح كيف يرتبط ذلك بالصحة العامة على وجه التحديد، وفقًا لتقرير موقع "إنسايدر".

توصف مضادات الأكسدة بأنها المواد الموجودة في الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والقهوة والشاي، بالإضافة إلى المكملات الغذائية، وهي ضرورية للصحة لأنها يمكن أن تمنع أو تؤخر تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة، والتي تسبب العديد من الأمراض، حيث إن الجذور الحرة يمكن أن ينتجها الجسم بشكل طبيعي خلال عملية التمثيل الغذائى، أو تأتي من مصادر خارجية مثل دخان السجائر وتلوث الهواء وبعض الأدوية وضوء الشمس، ويمكن أن تتسبب الجذور الحرة فى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان والتهاب المفاصل، وحالات التنكس العصبي مثل الزهايمر وغيرها.

ويعرف العلماء أن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وهي عملية تحمي بها خلايا الدم البيضاء الجسم من الغزاة الخارجيين مثل البكتيريا والفيروسات، وعندما تتلف الخلايا بسبب وفرة الجذور الحرة، يمكن أن تحدث استجابة التهابية من الجسم.

وتتمثل مشكلة الجذور الحرة في أنها ترتبط بالخلايا بطريقة تؤدي إلى تلف البروتين والحمض النووي بداخلها، ومع ذلك، يمكن لإضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائى أن تحد من الآثار الضارة المترتبة على الجذور الحرة، ولهذا السبب من المهم أن نستهلك باستمرار مضادات الأكسدة من أجل مواجهة تلف الجذور الحرة للجسم.

ولعل أبرز الأمثلة على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، القرفة والبهارات والريحان والشبت والقهوة والشاي الأخضر والتوت والشوكولاتة الداكنة والخرشوف والكرنب.

ومع ذلك، فإن تناول مضادات الأكسدة وحدها لا يمكن أن تمنع الإجهاد التأكسدي للجسم، فقط يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض التى قد تنتج عنه، حيث يوضح الخبراء، بأنه لا توجد إجابة محددة حول ما إذا كان تناول مضادات الأكسدة، سواء من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية، يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان أو يحسن صحة القلب، فمن المحتمل أن تكون الفوائد الصحية المرتبطة بمضادات الأكسدة تساعد جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية واتباع أسلوب حياة صحي فى الوقاية من الأمراض المختلفة.