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استمع إلى ابتهال "حين يهدى الصبح".. بصوت الطالب معاذ عصمت ابن الشرقية

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:00 ص
استمع إلى ابتهال "حين يهدى الصبح".. بصوت الطالب معاذ عصمت ابن الشرقية الطالب معاذ عصمت
الشرقية - فتحية الديب

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قدم الطالب معاذ عصمت عبد القادر المقيم بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب الصوت الجميل لقراء "اليوم السابع" بصوته الشجى ابتهال "حين يهدى الصبح إشراق سناه"، للشيخ نصر الدين طوبار.

 



ويقول الابتهال: "حين يهدى الصبح إشراق سناه.. يسكب الطل رحيقاً من نداه.. موقذاً بالنور أجفان الحياة، الضحى من نور من؟.. الله والندى من فيض من؟..الله. سبحت لله فى العش الطيور، ترسل الأنغام عطراً فى الزهور.. تصنع العش وتسعى فى البكور.. عيشها فى رزق من؟ الله.. وهى أيضاً صنع من؟.. الله. الرازق الله والصانع الله.. الله الله الله.. هو الله".


الشرقية

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