اليوم السابع
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استمع إلى تلاوة وابتهالات بصوت القارئ والمبتهل أحمد عبد القادر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:30 ص
استمع إلى تلاوة وابتهالات بصوت القارئ والمبتهل أحمد عبد القادر القارئ والمبتهل أحمد عبد القادر
الشرقية- فتحية الديب

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً للقارئ والمبتهل أحمد عبد القادر الذى قدم بصوته الشجى تلاوات عطرة وإنشاد فى حب رسولنا الكريم.

 

وقال القارئ" أحمد عبد القادر" إنه مقيم قرية أنشاص البصل مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم فى سن العاشرة على يد والده القارئ ومحفظ القرأن الشيخ "عبد القادر السيسي" ودرس التجويد على يد الشيخ " جمال عوض" والتحق بمعهد القراءات وحصل على إجازة التجويد.

 

وأردف أن والده صاحب الفضل الكبير عليه وعلى أشقائه  ورغم بلوغه ال  70 عاما  مازال قارئ ومحفظ للقرأن الكريم وكرس وقته لتحفيظ جميع أبنائه وأحفاده، و أن حلقات الذكر لن تنقطع من منزل العائلة  يوميا يجتمع والده بالأبناء والأحفاد ذكور وإناث لمراجعة القرأن الكريم والاستماع إلى الابتهالات والتواشيح الدينية من الجميع.


الشرقية

انشاص البصل

القارئ والمبتهل احمد عبد القادر

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