نيويورك تايمز: إلغاء آلاف الرحلات الجوية بأمريكا وأستراليا بسبب أوميكرون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الآلاف من المسافرين المحتملين تلقوا نفس الرسالة المقلقة الخميس، ومفادها إلغاء رحلتهم عشية عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بأوميكرون.

وألغت شركة يونايتد إيرلاينز ما لا يقل عن 150 رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر عشرات المطارات يوم الجمعة - إلى جانب 44 رحلة أخرى كان من المفترض أن تقلع يوم السبت. كما اتخذت شركات الطيران الأخرى نفس الخطوات، بما في ذلك دلتا وجيت بلو وأليجانت ، ، وفقًا لـ Flight Aware.

وفي أستراليا ، تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في المطارات في المدن الكبرى في سيدني وملبورن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء.

وأظهر موقع Flight Aware أن عدد الإلغاءات على مستوى العالم اعتبارًا من صباح يوم الجمعة قد زاد إلى أكثر من 1900.

واعتبرت الصحيفة أن هذه أحدث ضربة لموسم العطلات بسبب متغير أوميكرون الجديد والقابل للانتقال بشكل كبير ، والذي يمثل الآن أكثر من 70 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة. وما يقرب من 170 ألف شخص تظهر إصابتهم بالفيروس كل يوم في البلاد ، بزيادة 38 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا لمتتبع فيروس كورونا في صحيفة نيويورك تايمز.

وفي بيانها ، قالت يونايتد إن "التأثير المباشر لـ أوميكرون على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا" أدى إلى الإلغاء. كان أعضاء الطاقم يتصلون بالمرض ، وفقًا للمتحدث باسم جوشوا فريد ، الذي قال إن شركة يونايتد أبلغت العملاء بمجرد تمكنها من ذلك. وبينما قال فريد إنه لا يتوقع أن تلغي شركة الطيران المزيد من الرحلات الجوية ، إلا أن ذلك لا يزال محتملاً.

قال: "إننا نتدبر حقًا هذا يومًا بعد يوم". "قد يكون هناك المزيد من عمليات إلغاء الرحلات ليوم السبت. انه ممكن."

وقالت شركة الطيران إنها تعمل على إعادة حجز أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الوقت المناسب لقضاء العطلات.

ولجأ العملاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن شكاواهم بشأن عمليات الإلغاء.