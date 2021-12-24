اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

دراسة تبحث تأثير الميلاتونين على الجهاز التنفسى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:00 ص
دراسة تبحث تأثير الميلاتونين على الجهاز التنفسى الربو وهرمون النوم
كتبت إيناس البنا

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وجدت دراسة من كلية الدراسات العليا لطب الأسنان بجامعة توهوكو اليابانية أن هرمون النوم، الميلاتونين، يفاقم مرض الربو، نُشر البحث في "American Journal of Physiology Lung Cellular and Molecular Physiology".

وفقا لتقرير موقع " timesnownews "، يعاني مرضى الربو من تضييق القصبات الهوائية، حيث تنقبض عضلات القصبات ولتخفيف ذلك، يأخذ الكثيرون موسع قصبي، وهو دواء يوسع القصبات الهوائية، ومع ذلك، فإن الميلاتونين، الذي يوصف غالبًا للأرق، يضعف التأثير المريح لموسع القصبات من خلال تنشيط مستقبل الميلاتونين.

قال الباحثون: "على الرغم من أن تركيز الميلاتونين في الدم لم يتسبب بشكل كبير في انقباض مجرى الهواء، فإن جرعات أكبر من الميلاتونين، الذي يستخدم سريريًا لعلاج الأرق، أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، أو السرطان، أدى إلى تفاقم أعراض الربو وإضعاف التأثير العلاجي لموسعات الشعب الهوائية".

أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو:
 

1تجنب تناول وجبات كبيرة أو الأطعمة التي تسبب الغازات، مثل الفاصوليا والكرنب والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية والبصل والثوم من الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو.

2تجنب الأطعمة المصنعة لأنها تأتي مع مواد حافظة ونكهات مضافة.

3المواد الحافظة مثل الكبريتات ضارة للأشخاص الذين يعانون من الربو، يجب تجنب الفواكه المجففة والجمبري والليمون المعبأ أو عصير الليمون والأطعمة المخللة من قبل الأشخاص المصابين بالربو.

4قد يكون بعض المصابين بالربو حساسين للساليسيلات التي توجد في بعض الأعشاب والتوابل والشاي والقهوة.

5يجب على الأشخاص المصابين بالربو الذين يعانون من الحساسية الغذائية تجنب المسببات الشائعة مثل منتجات الألبان والقمح.

الربو وتأصير النوم
الربو وتأثير النوم

 


الربو

هرمون النوم

الميلاتونين

موسعات الشعب الهوائية

أعراض الربو

علاج الأرق

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