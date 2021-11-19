لمرضى الربو.. أطعمة مهمة وأخرى تجنبها للحفاظ على صحتك فى تقلبات الطقس

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعاني من الربو، فإن تناول بعض الأطعمة وتجنب أخرى سيساعدك في التعامل مع الحالة بطريقة أفضل، فالربو هو حالة تسبب التهاب الشعب الهوائية في الرئتين، والمعروفة أيضًا باسم أنابيب الشعب الهوائية، يؤدي تورم القصبات الهوائية إلى نوبة ربو، يُنصح الأشخاص المصابون بالربو باتباع نظام غذائي مغذي يمكن أن يساعد في تحسين حالتهم وكذلك صحتهم العامة، يمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة في التعامل مع الربو، بحسب ما ذكره موقع" doctor-ndtv".

الربو والسمنة مرتبطان

وفقًا لجمعية أمراض الصدر الأمريكية، تعد السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن أن تسبب الربو، علاوة على ذلك ، يكون الربو أكثر حدة ويصعب علاجه عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وبالتالي، فإن تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في التعامل مع الربو بطريقة أفضل.

انتبه للأطعمة التي يجب عليك تناولها أو تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو:

1

الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين

(وهو شكل من أشكال فيتامين أ يمكن اعتبارها جيدة للأشخاص الذين يعانون من الربو، وتشمل مصادر البيتا كاروتين الجزر والبطاطا الحلوة والشمام والخضراوات الورقية الخضراء والسبانخ والبروكلي).

2. فيتامين د

مطلب أساسي للأشخاص الذين يعانون من الربو، يمكن للأطعمة الغنية بفيتامين د أن تقلل من حدوث نوبات الربو لدى الأطفال، يعتبر الحليب وعصير البرتقال والبيض والسلمون مصادر جيدة لفيتامين د.

3. الموز

من المعروف أنه يقلل من الأزيز عند الأطفال ويحسن وظائف الرئتين، محتوى مضادات الأكسدة والبوتاسيوم في الموز يجعلها جيدة للأشخاص الذين يعانون من الربو.

4. التفاح

مفيد للأشخاص الذين يعانون من الربو لأنه يحسن أداء الرئتين.

5. المغنيسيوم

معدن آخر يحتاجه الأشخاص الذين يعانون من الربو. الشوكولاتة الداكنة والسبانخ وبذور قرع العسل والسلمون كلها مصادر جيدة للمغنيسيوم.

أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو

1

. يجب على المصابين بالربو تجنب تناول وجبات كبيرة أو الأطعمة التي تسبب الغازات، مثل الفاصوليا و الكرنب والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية والبصل والثوم من الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو.

2

. يجب على الأشخاص المصابين بالربو تجنب الأطعمة المصنعة لأنها تأتي مع مواد حافظة ونكهات مضافة.

3

. المواد الحافظة مثل الكبريتات ضارة للأشخاص الذين يعانون من الربو، يجب تجنب الفواكه المجففة والجمبري والليمون المعبأ أو عصير الليمون والأطعمة المخللة من قبل الأشخاص المصابين بالربو.

4

. قد يكون بعض المصابين بالربو حساسين للساليسيلات التي توجد في بعض الأعشاب والتوابل والشاي والقهوة.

5. يجب على الأشخاص المصابين بالربو الذين يعانون من الحساسية الغذائية تجنب المسببات الشائعة مثل منتجات الألبان والقمح .