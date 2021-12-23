اليوم السابع
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هاجر سعد الدين: أنا بخير وبلاش شائعات لأنها ليست من الدين

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:28 م
هاجر سعد الدين: أنا بخير وبلاش شائعات لأنها ليست من الدين الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق
كتب على عبد الرحمن

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استنكرت الدكتورة هاجر سعد الدين،  رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، وأول سيدة تتولى هذا المنصب، الشائعات حول مرضها، قائلة: "أحمد الله أنا بصحة جيدة بفضل الله تعالى ولا أدري سبب نشر مثل هذه الشائعات بين الحين والآخر". 
 
وأضافت الدكتورة هاجر سعد الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها تتعرض لشائعات بشأن تعرضها لأزمات صحية بشكل متكرر وتتلقى اتصالات من جمهورها وأصدقائها، وهو الأمر المزعج للغاية لها وللمقربين. 
 
وتابعت رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق:"أقول لمن يروج هذه الشائعات اتقوا الله فالشائعات ليست من الدين، وأنا بخير وبصحة وعافية بفضل الله". 
 
اليوم السابع" يقدم في السطور التالية 10 معلومات عن الدكتورة هاجر سعد الدين: 
 
1. حصلت الدكتورة هاجر سعد الدين على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من كلية البنات بجامعة الأزهر عام 1967.
2. كما حصلت على ماجستير فى الفقه عام 1978، والدكتوراه فى الفقه عام 1990.
3. أول برنامج قدمته هاجر سعد الدين في الإذاعة هو "دين ودنيا" عام 1972.
4. فى عام 1995 شغلت منصب المدير العام لبرامج الأسرة والمجتمع الإسلامي بشبكة القرآن الكريم.
5. وفى عام 1996 تمت ترقيتها إلى منصب نائب لرئيس شبكة القرآن الكريم.
6. تولت رئاسة شبكة القرآن الكريم في الفترة من سبتمبر عام 1998 وحتى نوفمبر 2006.
7. تعتبر أول سيدة تشغل منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم.
8. تولت رئاسة اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين من 2000 إلى 2006. 
 
9. أشهر برامجها :"موسوعة الفقه الإسلامي، فقه المرأة، فقه المرأة في رمضان"
10. حصلت الدكتورة هاجر سعد الدين على جائزة الأمم المتحدة "رسول السلام" عام 

هاجر سعد الدين

إذاعة القرآن الكريم

القرآن الكريم

مذيعي الإذاعة

موسوعة الفقه الإسلامي

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