البحرية الأمريكية تضبط أسلحة نارية على مركب كان فى طريقه للحوثيين باليمن

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كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها ضبطت أسلحة على متن مركب صيد في شمال بحر العرب يوم الاثنين، الماضي.

وذكرت القيادة المركزية في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضبطت فى 20 من ديسمبر الجاري نحو 1400 بندقية هجومية وعشرات آلاف من طلقات الذخيرة على متن سفينة قادمة، وكانت تعبر في طريق يستخدم لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى جماعة الحوثى في اليمن.

وتنفذ القوات البحرية الأمريكية بانتظام عمليات أمنية بحرية في منطقة الشرق الأوسط؛ لضمان التدفق الحر للتجارة ومنع نقل البضائع غير المشروعة التي تمول الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى.