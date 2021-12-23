أخبار مصر.. مد إعفاء رسوم وعمولات السحب من ماكينات الـATM حتى 30 يونيو

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يوجه بالبدء فى توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح مختار عبد اللطيف مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء مجدي الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والدكتور وليد محرز بهيئة المواد النووية، والدكتور مجدي السيد المدير التنفيذي لشركة اللقاحات "ميفاك".

شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية؛ و تم في هذا الإطار عرض خارطة سوق الإنتاج الحيواني في مصر، والجهات المنتجة للأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى الشكل العام المقترح للشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية في مصر بشكل متكامل الجوانب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوفير الحماية المستمرة للثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، فضلاً عن امتلاك القدرة في هذا المجال والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

الصحة: لا يوجد حالات أوميكرون جديدة بمصر.. والمصابون الـ3 يخضعون للبروتوكول العلاجى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الحالات الثلاث المكتشف إصابتها بالمتحور الجديد أوميكرون لا زالت تتلقى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات العزل مؤكدا أن الحالات الثلاث مستقرة وليس بها أى مضاعفات صحية .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع إن الحالات المكتشف إصابتها بأوميكرون تتناول البروتوكول العلاجي لكورونا ولا تعانى من مشاكل صحية.

وأضاف حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: لا توجد حالات جديدة مصابة بأوميكرون في مصر وكل الإصابات المسجلة للمتحورات الأخرى وأشهرها دلتا، لافتا إلى أن اوميكرون ليس خطيرا وأعراضة نفس أعراض البرد والحرص علي اللقاح هام لتجنب الإصابة به كما أن البرتوكولات العلاجية المعتمدة حاليا صالحة للعلاج منه .

رئيس الوزراء: عقد اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية مرتين فى الشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اجتماعات الحكومة ستكون بالتبادل أسبوع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وأسبوع فى المقر القديم للمجلس، بحيث يتم عقد اجتماعين فى الشهر فى العاصمة الإدارية، فى ظل بدء الانتقال التدريجى للعاصمة.

وأوضح: "الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد"، موضحا أنه فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية فإن التنمية التى تشهدها العاصمة ليس انتقال جغرافى وليست تنمية مبانى فقط، ولكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومى وتأهيل الموظفين.

وأشار إلى أن بناء عاصمة فى أى دولة أخرى يحتاج 20 عاما وبالتالى ما تم فى العاصمة الإدارية فى مدة 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن اجتماع الحكومة اليوم فى العاصمة الإدارية هو يوم تاريخى، موضحًا أن العاصمة الإدارية من 5 سنوات كانت عبارة عن خرائط.

إن بى سى الأمريكية: سرقة 100 مليار دولار من مساعدات كورونا فى الولايات المتحدة

سرق ما يقرب من 100 مليار دولار على الأقل من برامج مساعدات كورونا التي اقرها الكونجرس الامريكي لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، حسبما ذكرت وكالة الخدمة السرية الأمريكية.

وفقا لشبكة ان بي سي، قال روي دوتسون ، المنسق الوطني للتعافي من عمليات الاحتيال الوبائي في الوكالة إن التقدير يستند إلى قضايا الخدمة السرية وبيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة، ولم تتضمن الخدمة السرية قضايا احتيال مساعدات كورونا التي رفعتها وزارة العدل.

قال دوتسون: "في حين أن ما يقرب من 3 في المائة من 3.4 تريليون دولار مشتتة ، فإن المبلغ المسروق من برامج فوائد الوباء يظهر حجم هائل من المجرمين "

وبحسب التقرير، يأتي معظم هذا الرقم من الاحتيال في معونات البطالة أفادت وزارة العمل أنه كان من الممكن دفع حوالي 87 مليار دولار من إعانات البطالة بشكل غير صحيح ، ويرجع جزء كبير منها إلى الاحتيال.

إدارة الدواء والغذاء الأمريكية تجيز استخدام دواء ميرك المضاد لكورونا

أجازت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية اليوم الخميس، استخدام دواء ميرك المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ويذكر أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أقرت أمس أول علاج يؤخذ عن طريق الفم ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأعلن مسئولين أمريكيين أول أمس أن إدارة الغذاء والدواء ستصرح باستخدام حبتين من حبوب علاج كوفيد-19 الأسبوع الجارى.

وأضاف المسئولون المطلعون على هذا الأمر - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الحبوب ستشمل عقار باكسلوفيد من فايزر ومولنوبيرافير من شركة ميرك بهدف علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض الحرجة.

التعليم تتيح نظام "التحسين" لطلاب الإعدادية الحاصلين على الشهادة العام الماضى

أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بتوجيه جميع المدارس الاعدادية بتجميع الطلبات المقدمة من طلاب الصف الثالث الاعدادي الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة العام الماضى ويرغبون في دخول الامتحان للشهادة العامة هذا العام نظام تحسين المجموع.

وطالبت المديريات التعليمية إعداد كشف موقع من المختصين بالمدرسة ومعتمد من مدير المدرسة ومختوم وتسلم الكشوف مجمعة من خلال المدارس مرفق بها الأوراق التالية: إفادة الحصول على الشهادة الاعدادية وخطاب بأن الطالب لم ينسق هذا العام وصورة من شهادة الميلاد المميكنة" لإدارة الاحصاء بالمديرية لتسجيلهم على الموقع.

وشددت المديريات التعليمية، على سرعة الانتهاء تجهيز الكشوف حتى يتمكن الطالب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بدخول الامتحان قبل غلق الموقع ولن تقبل أي طلبات من أولياء الامور .

التنمية المحلية: تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات 6 مليارات جنيه

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن برنامج تنمية صعيد مصر والذى يتم تنفيذه في محافظتى "سوهاج وقنا"، يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.

وكشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، أن برنامج تنمية صعيد مصر "سوهاج – قنا"، أن البرنامج عمل على ترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليار جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين، كما تم إعداد خطة لتنفيذ 4 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لـ 4 تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى أربع تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا .

ففي محافظة سوهاج، بدأ البرنامج في شهر ديسمبر 2020 مشروع انشاء المنطقة الصناعية غرب جرجا، والذى تبلغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2023، فيما تبلغ تكلفة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية غرب طهطا نحو 1.8 مليار جنيه أيضا.

استمرار الشبورة والطقس البارد غدا والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة

الحكومة تنفى صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، فضلاً عن تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة.

النيابة الإدارية تعلن لأول مرة ميكنة إجراءات تسجيل المتقدمين لوظيفة معاون

أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، عن أنه ولأول مرة إجراء الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين لتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، من دفعة 2020.

وتنفيذَا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضمن الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحت قيادة المستشار أحمد مرسي - الأمين العام، وبالاشتراك مع مركز المعلومات والتحليل الاحصائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار ياسر الجندي - مدير المركز، ولأول مرة، بإجراء الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين عن بعد، وإنشاء ملف إلكتروني متكامل للمتقدم، وإرفاق المستندات المطلوبة، وحتى منظومة الدفع الإلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg بما كان من شأنه تيسير عملية التقديم على الخريجين، تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية ورؤية مصر "20-30".

من المقرر أن تنتهي غدًا الجمعة الموافق، إجراءات تسجيل طلبات الالتحاق لدفعة 2020 والخاصة بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعتي 2019 و2020.

كلية الشرطة تعلن قبول 2450 طالبا لهذا العام

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن عدد الطلاب المقبولين بكلية الشرطة 2450 طالبا، بينهم ألف طالب من الحاصلين على الثانوية، و1400 من خريجي الحقوق، والباقي من خريجي كليات أخرى.

مجلس الوزراء: الانتهاء من تطعيم 9‎

8‎

% من المستهدفين ضد شلل الأطفال حتى الآن

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار من خلال التقرير الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتغير الجديد "أوميكرون"، والأعراض الأكثر شيوعاً لهذا المتحور، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر.

وتطرق الوزير إلى الحالات الثلاث التي اُشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من المصريين العائدين من الخارج في 4 ديسمبر الجاري، مستعرضاً في هذا الصدد الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك عزلها بمستشفى العزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وإجراء التحاليل والمسحات اللازمة حتى التأكد من سلبية نتيجة التحاليل.

معلومات الوزراء: ارتفاع نسبة رضا المصريين عن جهود الحكومة فى مواجهة كورونا لـ69.5%

في إطار خطة شاملة ومتكاملة تبنتها الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لاحتواء ومكافحة انتشار هذا الفيروس وسلالاته المتحورة، تواصل الحكومة جهودها المستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وتدابير احترازية بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين في المقام الأول مع الحفاظ في الوقت نفسه أيضاً على تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم التأثير على المستوى المعيشي للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي، بهدف التعرف على تقييم المصريين لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وبسؤال المواطنين حول هذا الشأن، أظهرت النتائج أن 69.5% من المواطنين بالعينة قيموا جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا بالجيدة، وذلك خلال ديسمبر 2021، وبارتفاع قدرة 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر من العام نفسه والذي بلغت به هذه النسبة 56.2%.

يشار إلى أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه عن طريق الهاتف المحمول مطلع ديسمبر الجاري، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في جميع محافظات الجمهورية.