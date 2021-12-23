اليوم السابع
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الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق حتى منتصف الأسبوع المقبل وننصح بالقيادة بهدوء

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:20 م
الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق حتى منتصف الأسبوع المقبل وننصح بالقيادة بهدوء الطقس - شبورة كثيفة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد خلال الأيام المقبلة وحتى منتصف الأسبوع المقبل بشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخى الحذر على الطرق بسبب الشبورة ، وضرورة اتباع تعليمات المرور ، وتجنب السرعات الزائدة ، فضلا عن متابعة النشرة الجوية يوميا.
 
ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.
 

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