اليوم السابع
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الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:32 م
الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية اليوم وغدا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة و خدمات تنظيم الأسرة و الأطفال والباطنة و لأنف والأذن والعظام والجراحة  والرمد الأسنان و القلب و لجلدية بالاضافة إلي خدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات مطروح والمنيا والقاهرة والبحيرة والدقهلية . 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان علي أن يتم إحالة الحالات التى تتطلب لرعاية إلي المستشفيات .
 
 

الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

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التخصصات الطبية

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