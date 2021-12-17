اليوم السابع
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"اليوم السابع" يرصد مظاهر احتفال مطار القاهرة بأعياد الميلاد.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:46 م
"اليوم السابع" يرصد مظاهر احتفال مطار القاهرة بأعياد الميلاد.. صور جانب من الاحتفالات
كتب احمد مصطفى _ رحاب نبيل

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استعدت شركة ميناء القاهرة الجوي، بمبانيه المختلفة برئاسة المحاسب مجدى إسحق رئيس الشركة، لاستقبال العام الجديد وإحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس، وذلك بتزيين صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي.
 
ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، بالاستعداد لاستقبال للعام الجديد كما هو متبع كل عام مع ضرورة الحفاظ على كافة الإجراءات الإحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا ومنظمة الصحة العالمية.
 
"اليوم السابع" رصد مظاهر الاحتفال، والتى
 بدأت فى تنسيق بين كافة الصالات لتزيين صالات المطار بأشجار الكريسماس وبابا نويل، بالإضافة إلي بث الإذاعات الداخلية لمقطوعة عيد الميلاد الشهيرة، خلال إنهاء إجراءات الوصول ليستمتع العائدين من الخارج بمظاهر أجواء عيد الميلاد التي تحيط بالجميع، كذلك إتاحة الفرصة للعامل والمسافرين لالتقاط الصور التذكارية لاستقبال عام جديد ملئ بالأمن والخير والرخاء، وذلك بكافة صالات السفر والوصول سواء مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، كذلك مبنى الركاب رقم 2، ومبنى الركاب رقم 3 والمعروف بالمطار الجديد برئاسة حازم ابو الخير مدير المبني والذي تم تزينه من الخارج بأكبر شجرة كريسماس ويبلغ طولها 7 مترآ، بالإضافة إلى مبنى الصالة الموسمية المخصص لرحلات الحج والعمرة ومبني صالة 4 المخصص للطيران الخاص، وتم وضع مظاهر الاحتفالات على البوابات على مداخل المطار المختلفة وتهنئة بالعام الجديد.
 
 
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أعياد الميلاد

ميناء القاهرة الجوي

رأس السنة الميلادية

جائحة كورونا

أعياد الكريسماس

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