نوع من البروتين يساعد فى خفض مستويات الكوليسترول الضار

كتبت مروة هريدى

هناك نوعان من الكوليسترول، الكوليسترول الجيد (HDL) الذي يحمي القلب، والكوليسترول الضار (LDL) الذي يسد الشرايين ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فإذا كنت تريد كمية صحية من HDL قدر الإمكان وأقل كمية ممكنة من LDL، من أفضل الطرق للقيام بذلك هو اتباع نظام غذائي صحي، وتحديدًا من خلال تناول كمية صحية من نوع معين من البروتين، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يشير التقرير إلى أن بروتين مصل اللبن، وهو ما يتبقى بعد تخثر الحليب وتصفيته، كما أنه أيضًا منتج ثانوي لإنتاج الجبن مثل الجبن الشيدر والسويسري والأشكال الأخرى الأكثر صلابة من منتجات الألبان الشعبية، حيث يساعد فى تقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الدم.

غالبًا ما يوجد بروتين مصل اللبن في مساحيق البروتين والمخفوقات والمكملات الغذائية التى يمكن شراؤها، وعلاوة على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، يمكن أن يساعدك هذا النوع من البروتين أيضًا في بناء العضلات.

بالإضافة إلى دمج بروتين مصل اللبن في نظامك الغذائي، هناك المزيد من الأطعمة التي يمكن الحصول عليها لخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة "الكوليسترول الضار"، وهذا يشمل تناول الأطعمة التي تحتوي على المزيد من الألياف القابلة للذوبان.

وقد وجدت الدراسات أن تناول ثلاثة جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول السيء في الدم.

ولعل أبرز الأمثلة على الأطعمة الغنية بالألياف قابلة الذوبان، بعض أنواع الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والفاكهة والخضار.

وليس النظام الغذائى الصحى بمفرده قادرًا على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، يجب أيضًا ممارسة نشاط رياضى، حيث تزيد التمارين الرياضية من مستويات الكوليسترول الجيد، وهو النوع الذى يحمى القلب.