4 طرق لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.. منها الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، قد تزيد من أرقامك بعادات يومية لم تربطها أبدًا بعلامة صحية مهمة، وقد تتمكن من تحسينها بإضافة حيلة بسيطة إلى روتينك اليومى ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



ممارسة الرياضة بانتظام

يربط العديد من الأشخاص مستوى الكوليسترول لديهم تمامًا بالنظام الغذائي ولا يأخذون في الاعتبار عوامل أخرى، هذا خطأ يمكن للتمارين الرياضية على وجه الخصوص أن تساعد في رفع البروتين الدهني عالي الكثافة ، وهو الكوليسترول "الجيد" ، وبالتالي تساعد في القضاء على الكوليسترول الضار LDL. ، التمارين الهوائية التي تتكرر وتعمل مجموعات عضلية متعددة، هي أفضل تمرين لتقليل الكوليسترول، يوصي الخبراء بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة كل أسبوع ، وتوزع بشكل مثالي على مدار الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين

التدخين ليس مضرًا لرئتيك فقط، بل يرفع الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية ، بينما يخفض الكوليسترول الجيد، كما أن السموم الموجودة في التبغ تلحق الضرر بجدران الأوعية الدموية ، مما يساهم في تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) و يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب ، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن التدخين يتسبب في وفاة واحدة من بين كل أربع حالات وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تقليل المخاطر.

فقدان الوزن

زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25) أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30) يزيدان من كمية الكوليسترول الضار (الضار) في الدم، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض: "تؤثر الدهون الزائدة في الجسم على كيفية استخدام الجسم للكوليسترول وتبطئ من قدرة الجسم على إزالة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أضف بروتين مصل الحليب

قد يساهم تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة في ارتفاع مستوى الكوليسترول، توصيات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) للأكل الصحي: الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم والدهون المتحولة والسكريات المضافة ؛ إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية غير المشبعة.

ربما تكون الحيلة الأقل شهرة والتي ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول: إضافة بروتين مصل اللبن إلى روتينك اليومي، أظهرت الدراسات أن بروتين مصل اللبن الذي يُعطى كمكمل غذائي يخفض كلاً من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي وكذلك ضغط الدم ، كما تقول مايو كلينك.