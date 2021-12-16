اليوم السابع
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محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والأكشاك المخالفة بالخصوص

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:58 م
محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والأكشاك المخالفة بالخصوص اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقاء القمامة بها.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها المحافظ، مساء أمس الأربعاء، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الاشغالات بمدينة الخصوص، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد عبد التواب رفعت رئيس مدينة الخصوص، والمقدم حسين الكيلاني مدير شرطة المرافق بالمحافظة.

وتابع المحافظ الحملة، بشارع الخصوص العمومي من نزلة الدائري حتي تقاطع شارع سيد حمادة عند حدود مدينة المرج، وتمكنت الحملة من مصادرة 30 استاند و13 فاترينا و3 عربة كارو، كما تم مصادرة 40 كرسي و5 ميزان كهربائى، ومصادرة 8 فروشات باعة جائلين، كما تم تحرير 20 محضر إشغال طريق.

وخلال الحملة، تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، حيث أكد المحافظ علي استمرار شن حملات لإزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة ونقل الباعة الجائلين إلى الاماكن والاسواق المخصصة لهم.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافتيريات، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

ووجه المحافظ، خلال الحملة رئيس المدينة بشن حملة أخري علي التكاتك والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو علي الطريق الدائري، بالإضافة أيضا إلي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

كما شدد المحافظ، علي ضرورة رفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية وتكثيف المتابعة وضبط أي مواطن يلقي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها.


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الخصوص

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مدينة الخصوص

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