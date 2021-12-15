نصائح لبناء عضلات بشكل صحى بدون مكملات غذائية

كتبت -فاطمة ياسر

هناك فوائد عديدة لبناء العضلات القوية منها تقليل دهون الجسم وتحسين نظام المناعة ومستويات طاقة أفضل وتقليل التوتر، يقدم خبراء الصحة العامة نصائح لجسم قوى وصحى فى وقت واحد، منها ما يتعلق بنظامك الغذائي من جهة وجدول التمارين الرياضية من جهة أخرى، ركز على بناء العضلات تدريجياً بدلا من تضخيمها في غضون أيام قليلة باستخدام المكملات الاصطناعية، فيما يلي 5 نصائح مفيدة لبناء كتلة العضلات:

1. تحديد أهداف قابلة للتنفيذ

من المهم أن تضع لنفسك أهدافا معقولة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق باللياقة البدنية، إذا كنت ترغب في بناء كتلة عضلية، تحتاج إلى مراقبة تقدمك وإجراء التغييرات المطلوبة للحصول على أفضل النتائج.

2. أكل كل ثلاث ساعات

يجب تناول الطعام كل ثلاث ساعات للحفاظ على قوته في الجسم، ويجب أن يكون البروتين جزءا من نظامك الغذائي اليومي، بالإضافة إلى ذلك لا تفوت وجبة الإفطار إذا كنت ترغب في بناء كتلة عضلية.

3. تدريب ثقيل

يجب أن تكون ثلاث جلسات في الأسبوع هي الحد الأدنى المطلوب لتحفيز بناء العضلات في جسمك، اختر التمارين الصحيحة التي يمكن أن تساعدك في بناء كتلة العضلات، يساعد التدريب الثقيل بشكل رئيسي في تحدي العضلات.

4. خذ وقت من الراحة

الحصول على وقت وافر من النوم والراحة ضروري أيضا لبناء عضلات قوية، يتطلب جسمك وقتا للتعافي ولا داعي للتمرين طوال الوقت، يحدث بناء العضلات والتعافي والإصلاح أثناء الراحة والنوم، قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مرة أخرى.

5. تناول البروتينات

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في كل وجبة إلى تعزيز كتلة العضلات، ينظم البروتين تكوين العضلات بوتيرة أفضل، يعزز شرب ماء مصل اللبن من صحة العضلات وهو إضافة صحية للبروتين إلى نظامك الغذائي، عليك أن تمد جسمك بالكمية المناسبة من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية والتمارين الرياضية.