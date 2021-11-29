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أخبار 24 ساعة.. تسجيل الحصول على لقاح كورونا عمر 12 عاما بداية ديسمبر

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تسجيل الحصول على لقاح كورونا عمر 12 عاما بداية ديسمبر التطعيم بلقاح كورونا
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

عوض تاج الدين يكشف أسباب البدء فى تطعيم الفئات من عمر 12 سنة

تاريخ مصر القديم يُزين كتب الصف السادس الابتدائى بألمانيا.. صور

متحدث الوزراء: وضعنا خطة شاملة لمواجهة المتحور الجديد

متحدث الحكومة يؤكد توافر 39 مليون جرعة من لقاح كورونا وبدء تطعيم سن 12 عاما

التنمية المحلية: إزالة أكثر من 28 ألف حالة تعدٍ بالموجة الـ18 منذ سبتمبر الماضي

عوض تاج الدين: متحور كورونا الجديد لا يوجد به أى متغير جذرى فى الفيروس

الوزراء: فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 12 عاما بداية ديسمبر

رئيس الوزراء يعلن الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 – 15 عاما بلقاح فايزر.. صور

وزير التموين لـ"النواب": وصلنا لنسبة 87% اكتفاء ذاتى من السكر

وزير الزراعة: كل الدعم للتحول للرى الحديث بمدة سداد تصل لـ10 سنوات

حياة كريمة.. تسليم 3669 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام

الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة وشوائب عالقة والعظمى بالقاهرة 33 درجة


كورونا

فيروس كورونا

الصحه

وزاره الصحه

لقاح كورونا

نسبه الشفاء من كورونا

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