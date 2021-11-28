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الوزراء: فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 12 عاما بداية ديسمبر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:12 م
الوزراء: فتح التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 12 عاما بداية ديسمبر السفير نادر سعد
كتب أيمن رمضان

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر كانت سباقة فى التعامل مع ظهور متحور فيروس كورونا الجديد، من خلال عدة إجراءات منها وقف الطيران المباشر مع الدولة التى ظهر بها بالإضافة إلى تطبيق إجراءات طبية فى كافة المطارات المصرية على القادمين من دول جنوب افريقيا وعمل تحاليل لهم، وتابع: "ستستمر مصر فى تطبيق الإجراءات لحين وجود جديد متعلق بالمتحور الجديد".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه فى أول أسبوع من شهر ديسمبر المقبل سيتم فتح باب التسجيل لمن يبلغ من العمر 12 عاما، وتابع: "سيكون متاح للوالدين التسجيل لأبنائهم ممن بلغوا 12 عاما".

وفى سياق آخر قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر بها وفرة فى توافر اللقاحات المختلفة وعليه فإنه على جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح عليهم التسجيل من أجل الحصول عليها، وتابع: "نقوم بتطعيم نصف مليون شخص يومياً".

وتعليقاً على انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، قال "سعد": "الانتقال مش نقل مكانى فقط بل فى آليات العمل فى طريقة إدارة دولاب العمل بالدولة والآن نستعد للمرحلة التجريبية من أجل النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة لاختبار أنظمة الاتصالات وغيرها".


مجلس الوزراء

تطعيم كورونا

اخبار مصر

متحور كورونا

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