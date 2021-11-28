وزير الزراعة: كل الدعم للتحول للرى الحديث بمدة سداد تصل لـ10 سنوات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن العام الماضى شهد وجود 800 حقل إرشادى التى ساهمت فى زيادة الإنتاجية لفدان القمح، وطالبت الوزارة ضرورة التوسع فى إنتاج البذور عالية الإنتاجية واتباع الممارسات الصحيحة.

وأعلن القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، تقديم كل الدعم من أجل التحول للرى الحديث، متابعا:" أطلقنا مبادرة لسداد التكلفة على 10 سنوات وبدون فائدة، ويتم تحصيل القسط الأول بعد عام من التحول للرى الحديث، نستهدف 60 ألف فدان سنويا فى الصعيد لمحصول القصب على وجه التحديد، التحول للرى الحديث سيوفر 50% من الأسمدة وترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى زيادة الانتاجية".

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تسعى طوال الوقت لاكتشاف أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، لافتا إلى أن هناك العديد من النقاط التى سيتم دراستها بشأن سعر توريد محصول القمح اولها التكلفة الانتاجية وأكيد هنوصل لقرارات عادلة فى صالح الطرفين".