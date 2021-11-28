متحدث الوزراء: وضعنا خطة شاملة لمواجهة المتحور الجديد

كتب محمد شرقاوى

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اليوم شهدنا مراجعة للقرارات المتعلقة بمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها هو وقف رحلات الطيران المباشرة مع جنوب إفريقيا وإخضاع كل القادمين من الجنوب الإفريقى للفحص المباشر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الشخص الذى ثبتت إيجابية مسحته لو غير مصرى يتم إعادته للدولة القادم منها على نفس الطائرة، ولو مصرى يسمح له بالدخول ولكن نأخذه لمستشفى عزل، ونقدم له كل بروتوكولات العلاج.

وأضاف، أن لجنة مواجهة أزمة كورونا رأت أن القرارات الصادرة والمتعلقة بوقف الطيران مع جنوب إفريقيا واتباع الإجراءات الاحترازية كافية حتى الآن خصوصا أنه لا أحد يعرف الكثير عن هذا المتحور الجديد.

وتابع: "ليس لدينا ما يثبت أن الإصابات أو الوفيات الناتجة عن المتحور الجديد أكثر من الأرقام التى تُسجل الآن، أو أن الفيروس الجديد أكثر انتشارا، أو يسبب حالات وفاة أكثر من المتحورات السابقة".