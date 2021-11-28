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عوض تاج الدين: متحور كورونا الجديد لا يوجد به أى متغير جذرى فى الفيروس

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:13 م
عوض تاج الدين: متحور كورونا الجديد لا يوجد به أى متغير جذرى فى الفيروس الدكتور محمد عوض تاج الدين
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه لم يتم رصد متحور فيروس كورونا الجديد، بمصر حتى الآن، وتابع:"وحتى حال ظهوره فإننا مستعدون صحياً وإجرائياً"، مشيراً إلى مصر بها كافة اللقاحات المعتمدة فى العالم كافة، بالإضافة إلى توافر الأدوية التى ببروتوكولات العلاج.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الأعراض التى رصدت للمتحور الجديد لا تؤشر إلا على وجود متغير جوهرى فى الفيروس حتى الآن.

ونصح " تاج الدين"، كافة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى كون مصر مازالت فى قلب الموجة الرابعة وهناك تذبذب فى الإصابات، وتابع:"أى شخص يشعر بأى أعراض غريبة عليه مراجعة الطبيب أو الذهاب للمستشفى".

 


كورونا

اخبار كورونا

عوض تاج الدين

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