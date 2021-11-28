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مى الضاحى.. بطلة من ذوي الهمم حصدت بطولات محلية ودولية فى ألعاب القوى والبوتشى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:47 م
مى الضاحى.. بطلة من ذوي الهمم حصدت بطولات محلية ودولية فى ألعاب القوى والبوتشى البطلة مي الضاحي
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من منزل مي السيد الضاحي من ذوى الهمم بطلة ابنة مدينة طنطا بمحافظة الغربية والتي حصدت العديد من البطولات المحلية والإفريقية في ألعاب القوى والبوتشي.

وقالت والدة اللاعبة لـ اليوم السابع، أن الله رزقهم بـ مي وانعم عليهم بهدية فأصبحت مصدر سعادة وفرحة للأسرة بالكامل.

وأضافت أن زوجها رحمه الله كان يحلم بأن تكون مي نموذجا مشرفا وترفع رأسه ويكون لها شأن كبير، وحققت الحلم وأصبح حقيقة وأصبحت بطلة في العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

وأشارت إلى أن اللاعبة كانت تذهب لنادي طنطا الرياضي للتدريب برفقة شقيقتها الصغرى الكابتن وعد الضاحي وتم ضمها لفريق النادي لالعاب القوي والبوتشي وشاركت في بطولة تتبع الأولمبياد الخاصة وحصدت المركز الأول وتأهلت للبطولة العربية الإفريقية في ابو ظبي.

وحصدت المركز الثاني كما شاركت في بطولات مختلفة وحصدت المركزين الثاني والثالث بالإضافة لبطولات أخري وميداليات للمراكز الاولى الثلاث في رمي الجلة والرمح، وتم ضمها للمنتخب المصري واعربت والدة اللاعبة عن سعادتها بما حققته نجلتها من بطولاته وتشريف الأسرة في المحافل الدولية.


محافظة الغربية

البطلة مي الضاحي

ذوي الهمم

طنطا

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