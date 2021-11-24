القومى للأشخاص ذوى الإعاقة: معابد ومتاحف الأقصر مهيأة لاستقبال ذوى الهمم

كتب أحمد عرفة

أكد حسام الدين الأمير المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، أن هناك بروتوكول بين عدة جهات حكومية وأهلية لمبادرة تتضمن إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوى الهمم في 28 شارعا بالمعادى، موضحا أنه تم البدء بشارع 9 كتجربة.

وأضاف المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تهيئة المنشآت بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهول استخدام هذه المنشآت والأبنية العامة والخاصة، موضحًا أن كل المحافظات والدولة تجهز الإجراءات اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

ولفت المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى أنه يتم تهيئة المتاحف لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة من بينها متحف الحضارة، كما أن كل المعابد والمتاحف في الأقصر مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة.