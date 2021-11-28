اليوم السابع
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مسئولة بالتعليم العالى: أعداد الوافدين للدراسة في مصر تشهد زيادات كبيرة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:25 م
مسئولة بالتعليم العالى: أعداد الوافدين للدراسة في مصر تشهد زيادات كبيرة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة هاجر مدحت سيف النصر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، إنه وفقا لتكليفات رئاسة الجمهورية بزيادة أعداد الطلبة الوافدين للدراسة في مصر، شهدت الأرقام زيادات كبيرة من الطلاب.

 

وأوضحت هاجر مدحت سيف النصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن أعداد الطلاب الوافدين في المرحلة الجامعية الأولى في 2021 وصلت إلى 18 ألف و400 طالب، أمام طلاب الدراسات العليا، لدينا أكثر من 2800 طالب، وهذه الأعداد تشهد زيادة عن العام الماضي.

 

ولفتت الدكتورة هاجر مدحت سيف النصر، النظر إلى أن القطاع الأول للوافدين بالمرحلة الجامعية للدراسة هو القطاع الطبي، يليه الحقوق، ثم طب الأسنان، ثم هندسة، وكليات التجارة، والكليات الرياضية والتمريض، مردفه: "الدول التي ترسل طلابا هي الكويت في المرتبة الأولى، بالنسبة للمرحلة الجامعية، ثم السودان وفلسطين وسوريا والأردن والسعودية والعراق واليمن وجنوب السودان ونيجيريا والبحرين، والعديد من الدول".


وزارة التعليم العالى

هاجر مدحت سيف النصر

الطلاب الوافدين لمصر

اخبار التليفزيون

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