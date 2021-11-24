اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:38 ص
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جامعة الإسكندرية: إنشاء لجنة لتسويق برامج الدراسات العليا لجذب الطلاب الوافدين

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:34 ص
جامعة الإسكندرية: إنشاء لجنة لتسويق برامج الدراسات العليا لجذب الطلاب الوافدين جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث ، أنه يتم بحث إنشاء لجنة متخصصة لتسويق البرامج التعليمية بمرحلة الدراسات العليا.

وأضاف الغندور فى بيان أن هذه اللجنة ستكون منوطة بوضع خطة لتسويق البرامج التعليمية المختلفة بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بغية جذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية.

ولفت الغندور أن تسويق البرامج التعليمية بالجامعة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية التي وضعها الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية لتحقيق تدويل التعليم وتحقيق تكامل تام بين البرامج التعليمية المختلفة واحتياجات سوق العمل، وتعريف الجمهور بالبرامج التعليمية المختلفة التي تقدمها لهم جامعة الإسكندرية.

وأضاف الغندور أن تسويق البرامج التعليمية أصبح اتجاه عالمي تنتهجه العديد من الجامعات الدولية لكونه عنصرا هاما جدا في الاعتماد على التمويل الذاتي للمؤسسات الكبرى .

كما وافقت الجامعة علي العديد من مذكرات التفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة برشلونة وجامعة تيشك الدولية وجامعة الأزهر والمجلس العربي للمياه والمجلس العربي للمياه Arab water council، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، والمركز القومي لبحوث المياه وشركة ENSOL ، ومجموعة Sekem، وشركة دار جان ومركز بحوث الصحراء بالقاهرة، ومعهد علوم المياه والطاقة التابع لجامعة pan African University بالجزائر، وقطاع التدريب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.


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الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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الدراسات العليا

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