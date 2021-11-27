5 قواعد أساسية لإنقاص وزنك بفعالية على الطريقة الكورية

كتبت مروة هريدى

لا يقتصر فقدان الوزن على التدريبات المكثفة أو تناول كميات أقل من الطعام، وإنما يجب اتباع أسلوب حياة صحي، حيث إن التحول إلى تناول أطعمة ذات جودة أفضل، وممارسة الأكل اليقظ من العوامل التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات وكذلك الحفاظ على وزن صحي.

غالبًا ما تعد الحميات الغذائية لفقدان الوزن بتحولات خارقة، ولكنها لا تؤدي إلى نتائج فعالة، ومع ذلك، وحسب موقع تايمز أوف إنديا فإن طرق العيش والأكل والتمارين الكورية هذه ستحسن جودة صحتك وتساعدك أيضًا على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

فيما يلى.. تغييرات فى نمط الحياة مستوحاة من الكوريين لإنقاص الوزن:



نظام غذائي غني بالخضراوات

سر اللياقة البدنية والصحية للشعب الكوري بسيط، حيث يعتمدون على تناول المزيد من الخضراوات خلال وجباتهم، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء جسمهم النحيف والصحي، بينما يستمتعون أيضًا بتناول اللحوم والدجاج المقلي، فإن الخضار الطازج هو ما يتناولونه عادةً، حيث تحتوي معظم الخضار على نسبة عالية من العناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية أو الدهون مما يجعلها رائعة لفقدان الوزن.

تناول الأطعمة المخمرة لتحسين صحة الجهاز الهضمي



عندما يتعلق الأمر بالوجبات الكورية، فهي غير مكتملة بدون طبق جانبي شهير، حيث إن "الكيمتشي" هو طبق كوري تقليدي يتم تحضيره من الخضراوات المخمرة مثل الكرنب والفجل والبصل الأخضر وتوابل مختلفة مثل الملح والسكر والبصل والزنجبيل والثوم والفلفل الحار، نظرًا لأن الطبق مخمر غنى بالبروبيوتيك المفيد لتحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمى بشكل عام بما يفيد خطط إنقاص الوزن.

تجنب الوجبات السريعة والمصنعة



يشتهر الكوريون بأجسادهم اللائقة والصحية، وأحد الأسباب وراء ذلك هو الخيارات الغذائية التي يتخذونها، يُعتقد أن معظم الكوريين يتجنبون تناول الأطعمة المصنعة عالية الدهون والسعرات الحرارية وهى السبب الأكبر وراء انتشار السمنة في العديد من البلدان، ويفضلون الوجبات المطبوخة في المنزل، فلا يساعد التقليل من تناول الأطعمة المصنعة والسريعة في إنقاص الوزن فحسب، بل يحافظ أيضًا على صحتك من الأمراض المزمنة.

المشى



يحب الكوريون المشي، إنهم يفضلون أي شيء آخر غير نمط حياة مستقر، حيث إن النشاط البدني أمر بالغ الأهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على وزن صحى.

غير النباتيين.. قم بالتبديل إلى المأكولات البحرية



بالنسبة للأشخاص غير النباتيين، قللّ من تناول اللحوم عالية الدهون، وبدلاً من ذلك، افعل ذلك على الطريقة الكورية وانتقل إلى المأكولات البحرية، فهى واحدة من الأطعمة الأساسية في كوريا، حيث يتناولون جميع أنواع المأكولات البحرية، بخلاف الأسماك الدهنية، والتي تعتبر مفيدة للصحة، تعد الأعشاب البحرية عنصرًا غذائيًا شائعًا فى كوريا ويمكن دمجه مع كل الأطعمة، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن وتحتوي على الكثير من الألياف، وهي مفيدة لعملية الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.



الماكولات البحرية