هل يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تساقط الشعر؟ اعرف الإجابة

كتبت مروة هريدى

إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة، من الأكل الصحي إلى ممارسة الرياضة بانتظام، يجب أن يكون الشخص ملتزمًا ببعض العادات لفقدان الوزن، بينما قد تشعر بإنجاز عندما تصل إلى الوزن المطلوب، إلا أنه قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الشائعة، أحدها تساقط الشعر، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تساقط الشعر، خاصة في حالة فقدان الوزن السريع بسبب نقص المغذيات والتغيرات الهرمونية مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

فيما يلى.. العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر بسبب فقدان الوزن:



اتباع نظام غذائي قاسي

وجد الباحثون صلة بين اتباع نظام غذائي قاسي وتساقط الشعر، تمامًا مثل جسمك، يحتاج شعرك أيضًا إلى سعرات حرارية وعناصر مغذية كافية للنمو والبقاء بصحة جيدة، لذلك، عندما لا يتلقى جسمك ما يحتاجه، يمكن أن ينعكس ذلك سلبًا على الشعر ويؤدى إلى تساقطه.



اسباب تساقط الشعر

نظام غذائي منخفض البروتين

الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتين وهي ضرورية لنمو الشعر، فهى ضرورية لإنتاج الكيراتين، وهو البروتين الهيكلي الأساسي للشعر، وعندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من البروتين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.



الدايت القاسى

جراحات إنقاص الوزن

تعني جراحات إنقاص الوزن خسارة سريعة للكيلو جرامات الزائدة، ما قد يسبب نقصًا شائعًا فى الفيتامينات والبروتينات والمعادن، ما يترتب عليه تساقط الشعر.

نظام غذائي مقيد

تسبب الأنظمة الغذائية التقييدية تساقط الشعر نتيجة لنقص المغذيات وزيادة هرمونات التوتر، حيث تم ربط النقص في الحديد والزنك والبروتين والسيلينيوم والأحماض الدهنية الأساسية بتساقط الشعر.



سقوط الشعر

كيفية منع تساقط الشعر عند فقدان الوزن؟

يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر هو نقص التغذية الحاد الناتج عن فقدان الوزن السريع، وبالتالي، من المهم بالنسبة لك أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومستدامًا، بدلاً من اتباع نظام غذائي صارم ومقيد لفقدان الوزن.

ليس هذا فقط، فالنظم الغذائية القاسية ضارة أيضًا بالصحة العقلية وترتبط باستعادة الوزن بعد فترة من الزمن.

لذلك، اختر نظامًا غذائيًا متوازنًا بدلًا من الحميات التقليدية لتجنب أي نقص غذائي يترتب عليه تساقط الشعر.