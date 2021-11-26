كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض الإصابة بالأرق

كتبت فاطمة خليل

الأرق مشكلة شائعة يعانى منها البعض، فهو يصيب الرجال والنساء على حد سواء، على الرغم من أن الإناث وكبار السن هم الأكثر تضررا.. من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أسباب الإصابة بالأرق، بحسب موقع " ucsfhealth".

س: كيف يصنف الأطباء مشكلة الأرق؟



يتم تصنيف الأرق إلى ثلاث مجموعات حسب طول مدتها:

-يُعرَّف الأرق العابر بأنه دائم لبضع ليالٍ

-الأرق المتقطع هو نوبات دورية من الأرق

-يحدث الأرق المزمن في معظم الليالي ويستمر لمدة شهر أو أكثر

س: ما أضرار الأرق على صحتك؟



على الرغم من أن الأرق لا يعتبر مشكلة طبية خطيرة، إلا أن قلة النوم يمكن أن تؤثر بشكل خطير على نوعية حياتك.

يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والاكتئاب وسرعة الانفعال، كما أنه يضعف تركيزك.

على الرغم من أن الأمر يختلف من شخص لآخر، إلا أن معظم البالغين يحتاجون إلى حوالي سبع إلى تسع ساعات من النوم ليشعروا بالراحة التامة وعلى الرغم من الاعتقاد السائد ، فإن الحاجة إلى النوم لا تقل مع تقدم العمر.

س: ما الأسباب الأكثر شيوعاً للأرق؟



تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للأرق ما يلي:

-الضغط العصبي

- القلق

- الاكتئاب

تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب الأرق أيضًا:

-شرب الكثير من الكافيين على مدار اليوم

-قيلولة مفرطة أثناء النهار

-التغييرات في محيطك وجدول نومك

-الضوضاء

-اختلاف التوقيت

-أدوية معينة

-ألم من مشاكل طبية ، مثل التهاب المفاصل

س: ما أعراض الأرق؟



تشمل أعراض الأرق:

-صعوبة في النوم

-المعاناة من النوم المضطرب ، حيث تستيقظ بشكل متكرر طوال الليل ثم تجد صعوبة في العودة للنوم

-الاستيقاظ في وقت مبكر جدا في الصباح

-الشعور بالتعب وعدم الانتعاش عند الاستيقاظ في الصباح