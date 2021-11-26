قطع المياه عن الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور اليوم لمدة 4 ساعات للصيانة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة التى تتم بمحطة مياه الجيزة التي تتطلب تغيير بلف قطر 600 مم بالمحطة، الأمر الذى يستلزم توقف المحطة لمدة 4 ساعات، الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء "الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور" لمدة 4 ساعات، اعتبارا من اليوم الجمعة، الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباح غد السبت.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه رؤساء الاحياء المعنية بالمتابعة وإزالة أى معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.