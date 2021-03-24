اليوم السابع
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قطع المياه عن الدقى والعجوزة و4 مناطق أخرى بالجيزة السبت المقبل لمدة 3 ساعات

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:04 م
قطع المياه عن الدقى والعجوزة و4 مناطق أخرى بالجيزة السبت المقبل لمدة 3 ساعات قطع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 3 ساعات اعتبارا من الساعة 1 وحتى الساعة الـ4 فجر يوم السبت المقبل.
 
وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "حى العجوزة - حى الدقى - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحى".
 
وأكدت المحافظة، أن شركة مياه الشرب ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.
 

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