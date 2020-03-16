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مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا لمناطق وسط المحافظة

الإثنين، 16 مارس 2020 04:09 م
مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا لمناطق وسط المحافظة عوده المياه تدريجيا لمحافظه الجيزة
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إعادة تشغيل محطات مياه (الجيزة، أبو النمرس، وجزيرة الدهب، وامبابة)، فور انخفاض نسبة العكارة فى محيط مآخذ المحطات، وضخ المياه لتعود للمناطق المتأثرة تدريجيا وفقا للضغوط وفور اتزان الشبكة.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أثناء مروره بجولة تفقدية لبعض محطات مياه الشرب بالجيزة يرافقه الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، حالة المحطات، والكفاءة التشغيلية، ومتابعة دور معامل المحطات فى رفع عينات بصفة دورية من محيط المأخذ كل نصف ساعة لمتابعة نسب العكارة حتى تصل إلى الحدود التى يمكن التعامل معها، لضمان إنتاج مياه نقية وآمنة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قد أعلنت  انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 3 عصر اليوم، وذلك نظراً لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

 

 

 


انقطاع المياه

محافظه الجيزه

شركه مياه الجيزه

عكاره النيل

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