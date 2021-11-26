"فرق كبير.. ولكل نوع نظامه".. تعرف على أنواع اللحوم وأهم ما يميز كلا منها

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، إن كثيرا يجدون صعوبة فى التعرف على نوع اللحوم قبل شرائها، ولا يمكنهم معرفة الفرق بين كل منها، مشيرة إلى أن اللحم يوجد منه أنواع كثيرة، ولكل نوع منها نظامه.

وأوضحت سماح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنواع اللحوم، وهى:

- هو لحم العجول الرضيعة التى تتغذى على اللبن ومنتجاته، ويتراوح عمرها بين 3 أسابيع، 14 أسبوعا، وأفضلها يتراوح عمرها بين 4، 8 أسابيع، أما التي يقل عمرها عن 4 أسابيع فيكون لحمها ضعيف الطعم غير متماسك باهت اللون، وإذا زاد عمرها عن العام تفقد مميزات اللحم البتلو الجيد وتغلظ أليافها، وفى نفس الوقت لا تصل إلى جودة اللحم الكندوز ( العجل البالغ).

- اللحم البتلو الجيد لونه وردى ( أحمر فاتح ) قليل أو معدوم الدهن وهذا يجعله متوسط الليونة، كما ترتفع به نسبة الماء والنسيج الضام اللين، ولذا ينقص وزنه بالطهى أكثر من الكندوز ولكنه يعطى عند سلقه مرقا جيدا فاتح اللون.

2- الكندوز:

- هو لحم العجول والأبقار البالغة (أكثر من سنة)، لونه أحمر زاهى إلى أحمر قرمزى قاتم، ويزيد اللون قتامه كلما كبر سن الحيوان. كما أن أليافه تكون دقيقة متماسكة غير رخوة، ويتخللها كمية متوسطة من الدهون وهى التى تكسبه الليونة المرغوبة.

- أما لحم العجول الكبيرة السن خشن الألياف وعظامه شديدة الصلابة وتكثر به نسبة النسيج الضام الجامد الذي لا يلين بسهولة.

3- الضانى:

- هو لحم الخراف وينقسم إلى لحم الحمل الصغير، ويذبح عادة بين الأسبوع العاشر والثانى عشر من عمره، ويتميز لحمه بلون أحمر فاتح ودهن قليل أبيض، وعظامه رقيقة سهلة الكسر محمرة اللون، وعندما يبلغ العام يسمى حولى أى حول أى عام.

- أما الأكبر سنا عن ذلك فيسمى ضأن، ويذبح من الشهر الثاني عشر إلى السنتين من عمره.

4- لحم الماعز :

- ويعرف لحم الماعز بالنيفة، وغالبا يقتصر تقديم هذا النوع من اللحم على المطاعم المتخصصة فى تقديمه مشويا.

5- اللحم الجملى:

- يستهلك بكميات كبيرة في الأحياء الشعبية وفي الأرياف بصفة خاصة.

6- اللحم البقرى:

الألياف تتميز بأنها رقيقة وناعمة، بينما الطعم مستساغ لوجود طبقات من الدهون بين الألياف.

- اللحم البقرى الكبير، لونه أحمر داكن وملمسه خشن وقوامه صلب ودهنه أصفر فاتح أو داكن.

7- اللحم الجاموسى:

- لونه أحمر غامق بعد الذبح مباشرة، نستدل على اللحوم كبيرة السن من لونها الداكن وخشونة ملمسها وتظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة فتكون واضحة بارزة .

- لون الدهن الأصفر خاص باللحوم البقري أما إذا إزداد صفاره أو تحول إلى اللون البرتقالى فيدل على انها لحوم كبيرة العمر.

- الدهن الجاموسى لونه أبيض لامع أما اللون الأصفر الليمونى فيدل على حالة مرضية.

- اللحم الجاموسى اخشن من البقرى وصعب الهضم عنه لأن أليافه عريضة.