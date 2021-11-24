لو بتعمل دايت.. 5 قواعد لوجبة العشاء اتبعها لإنقاص وزنك بسرعة

كتبت مروة هريدى

عندما نكون في مهمة إنقاص الوزن الزائد، نصادف العديد من المعلومات المختلفة التي يمكن أن تربكنا بسهولة، مثل تناول العشاء مبكرًا أو استهلك سعرات حرارية أقل بعد غروب الشمس أو تخطي الوجبة تمامًا في الليل، كل هذه الحيل الصغيرة تؤخر عملية فقدان الوزن بأكملها بدلاً من تسريعها، وفيما يلى 5 قواعد لوجبة العشاء يجب عليك اتباعها عند محاولة إنقاص الوزن، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

لا تفوت وجبات الطعام



لا يجب تفويت وجبات الطعام، فلن يساعدك تخطي وجبة العشاء على إنقاص الوزن بشكل أسرع، بل يجعلك تشعر بالجوع في الصباح، ونتيجة لذلك تأكل أكثر، لذا، حاول ألا تفوت أي وجبة في اليوم.

تناول شيئًا بين الوجبات



لا تنتظر فقط وجبتك الرئيسية، تناول شيئًا بين وجبتك، إذا كنت ستبقى صائمًا من الغداء إلى العشاء، فستشعر بالجوع عند تناول العشاء ويدفعك ذلك لتناول كميات أكبر، لذلك حاول تناول وجبة خفيفة بين وجبتين كبيرتين لتبقى ممتلئًا حتى العشاء.

تجنب وسائل الإلهاء



عادة نفضل تناول وجبة العشاء أثناء مشاهدة التلفزيون، ولكن عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات يمكن أن يؤدي ذلك إلى استهلاك معدل أكبر من السعرات الحرارية التى تتخزن فى الجسم فيما بعد على شكل دهون، لذلك يفضل التركيز فيما نأكل دون أي إلهاء، سوف يساعدك ذلك على استهلاك سعرات حرارية أقل وكذلك تحسين عملية الهضم.

الإفراط في تناول الطعام



عليك أن تكون حذرًا بشأن عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في الليل، حتى لو كنت تتبع صيامًا متقطعًا وكان عليك الصيام حتى وقت متأخر من الصباح، فأنت بحاجة إلى تناول السعرات الحرارية باعتدال، يجب تقسيمها بين ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين، مع مراعاة استهلاك كمية ثابتة من السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت، كن حذرًا بشأن عادات تناول الطعام بعد العشاء.

تناول شيئًا أخف



قد يؤدي تناول الطعام بكثافة في الليل إلى صعوبة هضم الطعام على معدتك، من الأفضل تناول شيء خفيف في المساء حتى يعمل الجهاز الهضمي بكفاءة، يمكن أيضًا أن يمنح جسمك وقتًا كافيًا للتركيز على وظائف الجسم الأخرى وإدارة التمثيل الغذائي الخاص بك.