أخطاء شائعة برحلة إنقاص الوزن.. منها النظر فى الميزان يوميًا

كتبت مروة هريدى

فقدان الوزن ليس سهلاً كما يبدو على منصات التواصل الاجتماعي، لا توجد طريقة فعالة وآمنة يمكنك من خلالها إنقاص الوزن في غضون أيام قليلة، هذا هو الوقت الذي يأتي فيه التحدي الحقيقي وغالبًا ما يرتكب الناس أخطاء لا تساعدهم في إنقاص الوزن بل إنها تؤثر على صحتهم أحيانًا، ويرصد تقرير موقع "Onlymyhealth" بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس خلال رحلة فقدان الوزن.

النظر إلى الميزان يوميًا

فقدان الوزن لا يحدث في يوم واحد، يمكن أن يؤدي النظر إلى الميزان بانتظام إلى عدم تحفيزك على الاستمرار، قياس وزنك كل يوم يمكن أن يؤثر على رحلتك ويمكن أن يصبح عقبة، كما أنه يضع ضغطًا نفسيًا عليك.



الميزان

تناول كميات أقل من الطعام

يميل الناس إلى تجنب الطعام أو تناوله بكميات قليلة، وهذا لا يكفى لتلبية متطلبات جسمك، يمكن أن يكون استهلاك سعرات حرارية أقل ضارًا في الواقع للجسم ويمكن أن يسبب نقصًا في التغذية والشعور بالضعف ولن يكون فعالاً في رحلة فقدان الوزن.

عدم ممارسة الرياضة أو القيام بالكثير من التمارين

من المهم معرفة أن التمرين يحتاج أيضًا إلى التنظيم من أجل إنقاص الوزن، إذا كنت تمارس الكثير من التمارين أو لا تمارسها نهائيًا، كلاهما قد يسبب مشاكل لجسمك، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة كتلة العضلات، بينما كثرة التمارين الرياضية قد تؤثر سلبًا على كتلة العضلات ويمكن أن تسبب الضعف.

اختيار نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية

يختار الناس نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية أو نظامًا غذائيًا منخفض الدهون خلال رحلة إنقاص الوزن، فقد يتسبب ذلك في اكتساب كيلو جرامات وليس فقدان الوزن، لذلك من الأفضل استشارة اختصاصي التغذية للحصول على نظام غذائي متوازن.

عدم تناول ما يكفي من البروتين

غالبًا ما يسيء الناس فهم أن تناول البروتين مهم فقط لزيادة الوزن بينما هذا غير صحيح، البروتينات مهمة أيضًا في رحلة إنقاص الوزن، فعدم وجود كمية كافية من البروتين في جسمك يمكن أن يُصيب جسمك بالضعف والإرهاق وتشنجات عضلية، ويمكن تحسين هذه الحالة بسهولة عن طريق إدخال كمية كافية من البروتين في نظامك الغذائي.