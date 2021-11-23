نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المدينة، سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المركز، وذلك بتكليف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال تمديد كابلات الجهد المنخفض للإنارة العامة بطريق قليوب شبين القناطر في المسافة الواقعة بين عزبة الشقري وقرية الزهويين، كما تفقد الأعمال الجارية بمجمع خدمات كفر شبين بنسبة تنفيذ 65% حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية، وجاري إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات.

كما تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 40%، ومركز شباب كفر شبين بنسبة تنفيذ 99%، وجاري التجهيز للاستلام والتشغيل من قبل مديرية الشباب والرياضة.

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات طحانوب بنسبة تنفيذ 25% ومجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ 10%، والأعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة كفر طحا للتعليم الأساسي بنسبة تنفيذ 80%.

كما تفقد، الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى بنسبة تنفيذ 50% ومجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 60% ومركز شباب نوى ويشمل مبنى اجتماعي وملعب وغرف تبديل ملابس وسور بنسبة تنفيذ 90%.

واختتم نائب المحافظ، الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية ضمن مبادرة سكن كريم لمنزلين بقرية نوى بمساحات 135 و155 متر مربع أرضي وأول علوي، ووجه نائب المحافظ بضرورة التنسيق مع المواطنين لطلاء واجهات المنازل بصورة تتلائم مع أعمال التطوير الجارية والتي تهدف إلى تحسين الصورة البصرية جنبا إلى جنب مع رفع كفاءة البنية التحتية.

كما شدد نائب المحافظ، على الشركات المنفذة ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية للمشروعات مع تطبيق أعلى معايير الجودة في اختيار الخامات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بصورة لائقة تتناسب مع حجم الأعمال المنجزة.

تفقد سير العمل بمشروعات حياة كريمة



جانب من الجولة



خلال تفقد المشروعات



متابعة سير العمل بالمشروعات



نائب محافظ القليوبية خلال الجولة بشبين القناطر