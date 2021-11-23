لو بتعمل دايت ..تعرف على 7 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لإنقاص الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية الكافية هي أفضل طريقة موصوفة لفقدان الوزن، إلا أن هناك العديد من التعديلات التي يمكننا إجراؤها على أنماط استهلاكنا الغذائي غالبًا ما تساعد هذه التغييرات والإضافات في إنقاص الوزن وتسريع العملية، وفقًا للخبراء، فإن إحدى هذه الخطوات التي يمكنك دمجها في رحلة إنقاص الوزن هي إضافة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

الفوائد الصحية للبوتاسيوم

البوتاسيوم معدن غذائي أساسي يلعب دورًا محوريًا في العديد من وظائف الجسم المهمة، بالإضافة إلى منع احتباس السوائل الزائد، فإنه يساعد أيضًا في بناء العضلات، ويساعد في أنشطة التمثيل الغذائي ومن المعروف أيضًا أنه يساعد في الأداء السليم للقلب والكلى.

يقول الخبراء إن البوتاسيوم يمكن أن يلعب دورًا نشطًا في المساعدة على إنقاص الوزن، وفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients فإن الأشخاص الذين زادوا بالفعل من تناولهم للبوتاسيوم كان لديهم انخفاض أكبر في مؤشر كتلة الجسم.

فإليك بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي:

بذور الكتان

بذور الكتان من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، يمكن أن تؤكل نيئة أو مخلوطة في عصير، وتساعد في تعزيز فقدان الوزن.

الموز

الموز هو الفاكهة الأكثر شيوعًا المتوفرة على مدار السنة، مصدر غني بالحديد والبوتاسيوم، يمكن تناول الموز نيئًا أو إضافته إلى وعاء من حبوب الإفطار، قد يساعد الموز في رحلة إنقاص الوزن.

الأفوكادو

الأفوكادو كريمي ولها نكهة خفيفة، غالبًا ما يتم هرسها واستخدامها يمكنك أيضًا مزجها مع مكونات أخرى لعمل

السمك

إلى جانب البوتاسيوم، تعد الأسماك أيضًا مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز صحة الدماغ. تحتوي الأسماك أيضًا على عدد منخفض من السعرات الحرارية ، وبالتالي يُعتقد أنها خيار غذائي مثالي قد يساعد في إنقاص الوزن.

الحمص

هذا مصدر بديل للبروتين للنباتيين انقعيها طوال الليل واخلطيها مع مكونات أخرى لتحضير حمص لذيذ، قد تساعد إضافة الحمص إلى نظامك الغذائي في إنقاص الوزن.

البطاطا الحلوة

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من البطاطا الحلوة على 337 مجم من البوتاسيوم.

حبوب الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا ، مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم وكذلك البروتين. يمكن أن يؤدي تضمين الفاصوليا في نظامك الغذائي إلى تزويد جسمك بـ 35٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم.