صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المقاولات" بنسبة 4.55%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.55%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.86%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.27%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.87%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.49%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.09%، وقفز قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.82%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 0.77%، أعقبه قطاعات التجارة والموزعون والخدمات المالية غير المصرفية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.65%، 0.62%، 0.61%، على التوالى، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاعى الرعاية الصحية والأدوية والخدمات التعليمية بنسبة 0.28%، 0.23%، على التوالى، فيما تراجعت 3 قطاعات وهى الورق ومواد التعبئة والتغليف والموارد الأساسية والبنوك بنسبة 5.82%، 0.1%، 0.06%، على التوالى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 335.6 مليون ورقة مالية بقيمة 968.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.82%، والعرب على 8.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.2 ألف جنيه، 34.5 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 11369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1931 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13352 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 2993 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.