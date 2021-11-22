صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "المقاولات" بنسبة 4.34%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، بجلسة الاثنين، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.34%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.37%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.31%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.2%.

وصعد قطاع العقارات بنسبة 2.02%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.14%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.66%، 0.64%، على التوالي.

كما ارتفع قطاعي مواد البناء والبنوك بنسبة 0.39%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.33%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.29%، فيما استقر الورق ومواد التعبئة والتغليف، بينما تراجع قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والموزعون بنسبة 0.49%، 0.17%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 276.6 مليون ورقة مالية بقيمة 763.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.75%، والعرب على 9.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 23 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 15.4 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 818.6 ألف جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11359 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4450 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1123 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.