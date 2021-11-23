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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:50 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 11369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1931 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13352 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 2993 نقطة.

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