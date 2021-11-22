11 ديسمبر انطلاق ملتقى التوظيف الثانى لكلية التربية الفنية جامعة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

تنظم كلية التربية الفنية ب جامعة حلوان "ملتقي التوظيف الثاني لطلاب الكلية" يوم 11 ديسمبر المقبل؛ بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب، ويقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس وأصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية، وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.

ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وتحت إشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إلهامي صباح مدير وحدة الخريجين وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين من المتطوعين، حيث يحتوي علي العديد من الفعاليات والانشطة مثل لإقامه معرض من أعمال الخريجين المتميزين في سوق العمل بحضور العديد من الشركات والجمعيات والمدارس للمشاركة في هذا اليوم بهدف توظيف عدد من الخرجين وإقامة مجموعة من ورش العمل في تخصصات الكلية المختلفة، وتنظيم عدد من الندوات قبل وأثناء انعقاد الملتقى منها عن كيفية كتابه الcv والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتسويق الالكتروني وكيفيه عمل دراسة الجدوي، كما سيتم استضافة مجموعة من الخريجين المتميزين في سوق العمل لعرض خبراتهم في المجالات المختلفة.

ويتيح ملتقى التوظيف الفرصة لأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة بمعرفة دور خريج التربية الفنية وإمكاناته فى شتى المجالات، بالإضافة إلى إقامة دورات تنشيطية وتدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الثاني والذي يعد فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.