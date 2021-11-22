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لطلاب جامعة حلوان.. تعرف على أماكن نقاط التطعيم بلقاح كورونا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:00 ص
لطلاب جامعة حلوان.. تعرف على أماكن نقاط التطعيم بلقاح كورونا تطعيم الطلاب بلقاح كورونا
كتب ــ محمد صبحى

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تواصل جامعة حلوان تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا سواء بالجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" أماكن  المقرات المخصصة لتطعيم الطلاب ضد كورونا.
 
وتقع نقاط التطعيم داخل الحرم الجامعى فى قاعة 3 بالمطعم المركزي لجميع الطلاب والعاملين لتلقى الجرعة الثانية، وقاعة 4 للجرعة أولى.
 
وفي القطاعات الخارجية يتوافر مقرات في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية، بالإضافة إلي مقر داخل مبنى رئاسة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .
 
وكانت جامعة حلوان أعلنت أنه تم تطعيم 110143 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ضد فيروس كورونا وذلك خلال الفترة من 5 سبتمبر 2021 وحتى 15 نوفمبر 2021 بواقع 107690 من الطلاب و 2010 من الإداريين و 543 من أعضاء هيئة التدريس، حيث قامت الجامعة باستلام 139000جرعة حتي الآن لتطعيم منتسبيها.

جامعة حلوان

ممدوح مهدى

تطعيم كورونا

نقاط التطعيم

لقاح كورونا

اخبار مصر

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