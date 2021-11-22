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مستشار الرئيس للصحة: لم نصل للموجة الخامسة من كورونا ونسيطر على الموقف في مصر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:11 م
مستشار الرئيس للصحة: لم نصل للموجة الخامسة من كورونا ونسيطر على الموقف في مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر لم تصل إلى الموجة الخامسة من جائحة كورونا، وأنها لا زالت في نهاية الموجة الرابعة، متمنيا أن مصر لا تدخل هذه الموجة الخامسة، مشيرا إلى أن عدد وفيات كورونا لم تتزايد في مصر ولكن الوفيات تراكمية لحالات من شهر أغسطس.
 
وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الوفيهناك سيطرة على الموقف في مصر والتعامل يسير بطريقة مثالية والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات تتوفر لها الاستعدادات.
 
وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "الأدوية التي تستخدم في علاج الأعراض متوفرة وفي استيعاب لكل الأدوية"، موضحا أن عدد حالات الوفيات تنسب إلى الحالات المسجلة والمعلن عنها وهناك حالات أخرى لم تسجل أنها تعالج والوفيات ليست كثيرة وتقاس زيادتها مع عدد الإصابات.
 

عوض تاج الدين

الصحه

كورونا

الموجه الخامسه

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