اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الفرنسية: الموجة الخامسة لفيروس "كورونا" المستجد بدأت قوية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:50 م
الحكومة الفرنسية: الموجة الخامسة لفيروس "كورونا" المستجد بدأت قوية المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأت بطريقة قوية.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد إن فرنسا تشهد زيادة في حالات الإصابة ب"كوفيد-19" بنسبة تقارب 80٪ خلال أسبوع واحد فقط.
 
واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أنه نظرا لمدى سرعة زيادة معدل الإصابات بـ"كوفيد-19"، فمن المحتمل أن تسجل فرنسا معدل إصابة يبلغ 200 حالة لكل 100 ألف نسمة.
 
وكانت فرنسا قد سجلت 22 ألفا و678 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 24 وفاة خلال 24 ساعة.
 
يذكر أنه منذ ظهور الوباء في فرنسا، توفي 119 ألف مواطنا حتى الآن وأن إجمالي الإصابات بلغ 7 ملايين و48 ألفا.

فرنسا

الحكومة الفرنسية

جابريال أتال

كورونا

كورونا فى فرنسا

موجة كورونا الخامسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة