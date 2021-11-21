الحكومة الفرنسية: الموجة الخامسة لفيروس "كورونا" المستجد بدأت قوية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأت بطريقة قوية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد إن فرنسا تشهد زيادة في حالات الإصابة ب"كوفيد-19" بنسبة تقارب 80٪ خلال أسبوع واحد فقط.

واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أنه نظرا لمدى سرعة زيادة معدل الإصابات بـ"كوفيد-19"، فمن المحتمل أن تسجل فرنسا معدل إصابة يبلغ 200 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وكانت فرنسا قد سجلت 22 ألفا و678 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 24 وفاة خلال 24 ساعة.

يذكر أنه منذ ظهور الوباء في فرنسا، توفي 119 ألف مواطنا حتى الآن وأن إجمالي الإصابات بلغ 7 ملايين و48 ألفا.