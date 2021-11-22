بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الوحدة المحلية بقرية بياض العرب، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، والتى رافقه خلالها: المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف ومحمد رياض نائب رئيس المدينة، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة لمتابعة منظومة العمل، والتقى بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة والعمل على تحقيق رضاء المواطنين، فضلاً عن مناقشة بحث سبل تطوير الأداء وحل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول غير تقليدية للارتقاء بمستوى الخدمات، مشددًا على أهمية واستمرار تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بأقسام وإدارات الوحدة المحلية لمتابعة منظومة العمل، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تابع المحافظ منظومة العمل فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، واستمع لعرض موجز عن آليات وسير العمل فى هذا الملف الحيوى والإجراءات المنفذة حيال طلبات التصالح وأعدادها، مشدداً على أهيمة وضرورة تنظيم العمل وحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

وخلال الزيارة التقى محافظ بنى سويف عددًا من المواطنين من أبناء القرية واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجهاً الجهات المعنية بتلبيتها، مؤكداً على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذى بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.



محافظ بنى سويف يتابع منظومة العمل فى ملف التصالح بقرية بياض العرب



محافظ بنى سويف يتابع منظومة العمل فى ملف التصالح